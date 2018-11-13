ПОЛІЦІЯ РАДИТЬ ЯК ЗАХИСТИСЯ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

У 90% випадків від домашнього насильства страждають жінки та діти. До вашої уваги – поради, як діяти та куди звертатися, коли вам та вашим дітям загрожує небезпека.
Домашнє насильство — це фізичне, психологічне, сексуальне чи економічне приниження, утиски з метою постійного контролю однією людиною над іншою.
В ситуації насильства постраждалі можуть звернутися та отримати допомогу в поліції та соціальних службах.
Для жінок, що страждають від насильства розроблено Особистий план безпеки. Матеріали підготовлені ООН Жінки в Україні та МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» в межах спільного проекту ООН Жінки та ПРООН «Відновлення управління та сприяння примиренню в постраждалих від кризи громадах України», який фінансується Європейським Союзом, за сприяння Національної поліції.
Особистий план безпеки:
— Покладіть ваші документи та документи дітей/гроші/ключі так, щоб їх можна було легко захопити з собою.
— Залиште частину грошей, одяг, копії документів у родичів або друзів, яким ви довіряєте і які не розкажуть про це вашому партнеру.
— Завжди майте при собі дрібні гроші та номери телефонів людей, яким Ви довіряєте.
— Повідомте сусідів, коли вони мають викликати поліцію (наприклад, якщо чують крик з вашої квартири).
— Якщо у вас є діти, визначте безпечне місце для них — це може бути квартира або будинок друзів, сусідів, родичів, що живуть неподалік. Переконайте їх в тому, що їхнє завдання — залишатись в безпеці, а не захищати вас. Розкажіть дітям, як дістатися до безпечного місця.
— Розкажіть дітям, як та за яких обставин викликати поліцію — 102.
— Знайдіть безпечне місце у вашому домі. Якщо починається сварка, спробуйте перейти до безпечного місця.
— Під час сварки тримайтеся ближче до виходу з квартири, будинку. Тримайтеся подалі від «глухих кутів» та приміщень з небезпечними предметами – кухні, ванни.
— Продумайте, як безпечно вийти з дому/ квартири. Практикуйте, як це зробити.
— Навіть якщо ви не збираєтеся розлучатися з партнером, подумайте куди ви могли б піти з дому у разі потреби. Подумайте, як би ви це зробили — наприклад, виносячи сміття з дому, вигулюючи собаку або під час походу в магазин.
— Зберіть валізу з речами першої необхідності. Тримайте валізу там, звідки вам буде її легко забрати. Або залиште валізу в друзів, родичів.
— Регулярно перечитуйте план безпеки.