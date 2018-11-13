НА ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЧЧИНИ НАДІЙШЛО МАЙЖЕ 704 МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ

Важливість екологічного податку саме для Донеччини важко переоцінити, адже через функціонування великої кількості заводів, шахт та фабрик за рівнем забруднення Донецький регіон потерпає чи не найбільше. В першу чергу, це обумовлено необхідністю часткової компенсації відтворення природних ресурсів та мінімізацією негативного впливу на них господарської діяльності підприємств.
За десять місяців 2018 року підприємства Донецької області сплатили 703,9 млн грн екологічного податку до бюджетів всіх рівнів. Так, до Державного бюджету надійшло 316,7 млн грн, а скарбниці місцевих громад суттєво поповнились на суму 387,1 млн гривень. Середньомісячний показник надходжень екологічного податку з початку року по Донецькій області становить 70,4 млн гривень.
Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що граничний термін подання декларації з екологічного податку за ІІІ квартал 2018 року – 9 листопада 2018 року, а сплатити податкове зобов’язання необхідно до 19 листопада 2018 року. Захист довколишнього середовища – наша загальна турбота, тому закликаємо підприємства Донеччини до своєчасної та повної сплати екологічного податку.