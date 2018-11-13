НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 13 ЛИСТОПАДА

Народні прикмети на 13 листопада
1. Ясна і сонячна погода в цей день — до сильного поривчастому вітру.
2. Горобці голосно цвірінькають — до тепла. Не чути гороб’ячого цвірінькання — скоро настануть стійкі холоди.
3. Рибалки в цей день посварилися між собою — всю зиму рибалка буде невдалою. Тому рибалки-артільники 13 листопада намагалися не лаятися.
4. Перший улов жертвувати храму, або продавався, а на виручені гроші купували свічки і ставили їх в церкві.
5. З’їсти в цей день блюдо з курятини — на щастя.
6. Вважалося, що 13 листопада чаклуну найлегше навести на людину порчу або наврочити його.
7. 13 листопада гудзик втратити — значить, хтось вас наврочив.
8. Щоб захистити себе від псування, слід покласти в кишеню нитку зеленого кольору. Увечері перед сном треба її спалити.
9. Що в цей день наснилося, то збудеться рівно через 9 днів. Особливо сприятливі сни в ніч на 13 листопада у іменинників, а також в тому випадку, якщо ця дата випадає на понеділок.
10. Хто в цей день не виспиться як слід, довго не проживе.