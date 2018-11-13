МИРНОГРАДСЬКІ ДІТИ – ПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНОГО МОЛОДІЖНОГО ФЕСТИВАЛЮ

11 листопада у м. Запоріжжя за підтримки Міністерства культури України, Генерального Консульства Республіки Польща в Україні у Харкові, Всеукраїнської об’єднаної громадської організації «Талановиті діти України»,та з нагоди святкування 100 річчя незалежності республіки Польща, відбувся Польсько-Український Міжнародний молодіжний фестиваль — конкурс » Хортиця- серце Європи, pid jednym Niebem». Про це у Фейсбук повідомила радник Мирноградського міського голови Тамара Прокопова.
Два дні тривало це свято, яке нам подарували організатори. Цей масштабний проект зібрав учасників із різних куточків України, за перемогу боролися Чернігів, Бердянськ, Харків, Черкаси ,Запоріжзька область, Полтава,та інші. Також на фестиваль завітали і учні музичної школи м. Мирноград (викл. Бояр Н.Ю.).Атмосфера була трохи напруженою, але нарешті ми дочекались результатів, і вони наступні:
Власенко А. І місце, Сергієнко Є. І місце, Соловеєнко Є. І місце; Горбунова Г. І місце; Постолак М. І місце
Ветковський О. І місце, Семенцова Д. ІІ місце, Булгакова П. ІІ місце, Дейнега Д. ІІ місце, Кузьмін Ілля ІІІ місце, Гран-прі фестивалю жюрі присудило викладачу Бояр Н.Ю. Вітаємо переможців,та бажаємо подальших успіхів та натхнення!!!