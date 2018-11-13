КРЕДИТИ НА СУМУ МАЙЖЕ 4 ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ ОФОРМИЛИ ЗЛОВМИСНИКИ, СКОРИСТАВШИСЬ ОСОБИСТИМИ ДАНИМИ МЕШКАНЦЯ ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Відновлюючи свою заблоковану сім-карту, 22-річний чоловік виявив, що невідомі оформили на його ім’я кілька кредитів. Наразі правоохоронці встановлюють особи зловмисників, які в такий спосіб заволоділи грошима потерпілого.
До чергової частини Добропільського відділення поліції звернувся мешканець с. Водянське і поскаржився на те, що невідомі люди незаконно заволоділи його коштами.
З’ясувалось, напередодні потерпілий виявив, що сім-карта його телефону заблокована. Спочатку чоловік звернувся до сервісного центру, де картку було відновлено та, запідозривши щось неладне, постраждалий перевірив свій банківський рахунок.
На превелике здивування потерпілий встановив, що від його імені відкриті три кредити, загальна сума яких становить 3 тисячі 860 гривень. Так як сам чоловік жодного кредиту не оформлював, він одразу ж покрокував до поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі.
Покровський відділ поліції
Донецької області