ЖОРСТОКА ПОМСТА ЖІНЦІ ЗА ВИКЛИК ОХОРОНИ МОЖЕ КОШТУВАТИ ЧОЛОВІКУ 10 РОКІВ ЗА ГРАТАМИ

Маріупольською місцевою прокуратурою №2 завершено досудове розслідування та спрямовано до Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя обвинувальний акт стосовно 36-річного місцевого мешканця за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення та пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, поєднане зі стійкою втратою працездатності та непоправним знівеченням обличчя, вчинене способом, що має характер особливого мучення) КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 9 травня поточного року, приблизно о 04:00, чоловік, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, вирішив помститись продавцю торговельного павільйону за виклик охорони для припинення його зухвалої поведінки. Реалізуючи свій злочинний намір, зловмисник кинув у вікно кіоску легкозаймистий засіб.
Внаслідок виниклої пожежі власнику павільйона спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 147 тис грн, а його 43-річній працівниці завдано тяжких тілесних ушкоджень у вигляді опіків полум’ям голови, шиї, рук та грудної клітини загальною площею 30% поверхні тіла. Тривалий час жінка перебувала на лікуванні у медичному закладі.
Згідно із санкціями інкримінованих статей, зловмиснику, який чекає на вирок суду у Маріупольському слідчому ізоляторі №7, загрожує до 10 років ув’язнення.
Прес-служба прокуратури Донецької області