ГРОЙСМАН РОЗПОВІВ ПРО ПЕРЕВАГИ МОНЕТИЗАЦІЇ СУБСИДІЙ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав українців не переживати через вартість тепла.
Про це він заявив на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві.
«Ми захистимо всі малозабезпечені родини. Не переживайте за ціну тепла, все те, що потрібно — заплатить держава, і на ваших рахунках це ніяким чином не відзначиться», — сказав Гройсман.
«З 1 січня розпочинається монетизація субсидій», — нагадав голова уряду.
«Це дасть можливість і віддавати частину коштів, які люди зекономили, і, в тому числі, монетизувати для кожної української родини, щоб люди конкретно знали, що у них є рахунок у банку, туди поступили кошти, і ці кошти можливо направляти на ці потреби», — пояснив Гройсман.
» запроваджено електронний перелік субсидіантів, ніколи не було цих можливостей, і завжди ця система була дуже закритою, але зараз її відкрили і все стає абсолютно публічним», — підкреслив він.
Раніше Гройсман заявив, що сподівається до осені 2019 року, тобто до початку наступного опалювального сезону, провести монетизацію на 100%.