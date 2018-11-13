В МИНФИНЕ РАССКАЗАЛИ, КАК ВЫБЕРУТ БАНКИ ДЛЯ ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ

Минфин выберет банки, которые будут выплачивать пенсии, зарплаты и денежные пособия Минфин определит банки для выплаты зарплат. Фото: ua.energy Министерство устроит конкурс для отбора банков, через которые будет проводиться выплата пенсий, зарплат и денежной помощи. Банки, которые хотят участововать в конкурсном отборе, должны подать все необходимые документы до 30 ноября 2018 года. 10 декабря на заседании конкурсной комиссии Министерство финансов выберет банки, которые будут начислять зарплаты, пенсии и субсидии.
Ранее сообщалось о том, что НБУ изменит требования по переводу валюты за границу. Банк планирует упростить ряд ограничений на переводы средств за границу: для операций до 150 тыс. грн не будет требоваться документарное сопровождения, а контроль свыше этой суммы упростится. Кроме того, сообщалось, что ПриватБанк спишет часть кредитов своим должникам. С 26 ноября банк запустит программу реструктуризации долгов заемщиков-физлиц.