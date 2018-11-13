ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 13 ЛИСТОПАДА 13.11.2018 Варто знати Комментариев нет 1851 — уведена в дію Миколаївська залізниця1918 — Уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільняє з в’язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав у Білу Церкву організовувати повстання1918 — Розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР — найвищий орган державної влади1918 — У Львові Українська національна рада ухвалила тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку1918 — Рада народних комісарів РСФРР в одностороньому порядку анулювала Берестейський мир1945 — у Франції Шарля де Голля обрано головою Тимчасового уряду.1956 — Стала до ладу найбільша в Європі нова мартенівська піч № 8 на металургійному заводі ім. Ворошилова у Ворошиловську1971 — виведений на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса («Марінер-9», США)1980 — американський космічний апарат «Вояджер-1» передав на Землю перші фотографії Сатурна великим планом1994 — за результатами референдуму Швеція вступила в Європейський Союз1997 — відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України (цей день вважають датою створення ЦВК України)2007 — Європарламент дав згоду на набуття чинності угод Євросоюзу з Україною про спрощення візового режиму та реадмісію.2015 — Терористичні акти в Парижі 13 листопада 20152015 — Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій дискваліфікувала Росію — зупинила участь Всеросійської федерації легкої атлетики у всіх міжнародних змаганнях на невизначений час через систематичні зловживання допінгом Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ