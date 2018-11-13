АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ НАЧАЛИ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВ «БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ» МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции тремя крупнейшими мобильными операторами страны – «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell. Об этом на своей странице в Facebook сообщила государственная уполномоченная АМКУ Мария Процишен.
«Было принято решение об открытии дел против компаний «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell по признакам нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции», — заявила госуполномоченная АМКУ.
Речь идет об изменении мобильными операторами расчетного периода в тарифных планах – с месяца до 28 дней.
По словам Процишен, операторы объяснили такое решение тем, что расчетный период в один месяц установлен законодательством именно по отношению к абонентской плате, и подчеркнули, что у них есть другой вид оплаты – «плата за пакет услуг», к которому такое нормативное ограничение не распространяется.
В то же время, по информации АМКУ, во внутренних документах операторов в разделах «Терминология» упоминается именно «абонентская плата», что не вписывается в логику объяснений операторов. Процишен подчеркивает, что отдельные операторы даже в своей коммуникации с абонентами о введении четырехнедельного расчетного периода писали напротив платежа – «абонплата».