РУСЛАН ТРЕБУШКІН БЕРЕ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ РАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Мер Покровська Руслан Требушкін повідомив на своїй сторінці у facebook, що сьогодні, 12 листопада, він бере участь у засіданні Ради регіонального розвитку.
«Разом із колегами — мерами міст та головами райдержадміністрацій — беру участь у 7 засіданні Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України Петра Порошенка», — йдеться у повідомленні.
За словами Президента України, для всіх присутніх на засіданні головним завданням є розробка планів перспективного розвитку територій на 2019-2021 роки, їх обговорення та прийняття на рівні громад.