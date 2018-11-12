ПОКРОВСЬКІ ВИХОВАНЦІ СЕКЦІЇ ДЗЮДО ПОВЕРНУЛИСЬ З КИЄВА З ПЕРЕМОГОЮ!

Вихованці ДЮСШ брали участь у ХІ Всеукраїнському турнірі з дзюдо серед юнаків та дівчат 2005-2006 р.н., присвяченому 75-й річниці визволення міста Києва від німецько-фашистських загарбників. Всього присутніх учасників змагань – більше 300 спортсменів до 14 років.
Змагання мали особистий характер. До участі допускались юнаки та дівчата, що мають належну спортивну кваліфікацію не нижче 5 КЮ у відповідних вагових категоріях. Змагання проводились згідно діючих правил дзюдо з доповненнями та змінами, відповідно до вікових груп, затверджених Федерацією дзюдо України. Боротьба проводилась на чотирьох татамі. Час сутичок – 3 хвилини. Golden Score – без обмеження часу.
Вихованці Суліми Віталія Володимировича Ігор Худоба зайняв 3 місце, одержав 5 перемог, а Курочкин Владислав та Ковель Євген зайняли 7-мі місця, обидва провели по 6 поєдинків та отримали 5 перемог.