ОЛЕКСАНДР БРИКАЛОВ У КИЄВІ БЕРЕ УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ ПИТАНЬ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

У понеділок, 12 листопада, у Києві проходить сьоме засідання Ради регіонального розвитку, яке проводиться під головуванням Президента України Петра Порошенка. Серед запрошених на захід і міський голова Мирнограда Олександр Брикалов.
» Розглядаються питанння нової політики розвитку, правової держави, верховенства права, план дій на майбутнє, успіх в регіонах, масштабні інфраструктурні проекти», — написав мер у Фейсбук.
В Україні продовжується процес децентралізації, спрямований на посилення фінансової бази, збільшення повноважень органів місцевого самоврядування. У цій ситуації особливу роль відіграють питання регіонального розвитку. Адже саме на місцях краще знають ті проблеми, які потребують першочергового вирішення.
У той же час без визначення головних напрямків регіонального розвитку, підтримки їх на загальнодержавному рівні місцевим громадам буде значно складніше розвиватися, вирішувати пріоритетні завдання. Саме тому міським громадам, органам місцевого самоврядування важливо, щоб їх думку чули у Києві, враховували при формуванні державної політики.