НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 12 ЛИСТОПАДА

Народні прикмети на 12 листопада
Заєць дорогу перебіг — до невдачі в справах
Побачити зграю вовків 12 листопада — бути війні, мору або іншого великого горя
Якщо птахів підгодувати — це призведе до удачі у всьому
Багато синиць біля будинку — прикмета, що скоро настануть холоди
Снігур засвистів 12 листопада — скоро настане зима, і вдарять морози
Якщо людина народилася 12 листопада, то її талісманом є хризоліт. Іменинник за характером буде чистий вдачею і дуже лагідний
Синиця у двір залетіла — це щасливий знак
Вовки зібралися в зграї 12 листопада — наступного року обіцяє бути голодним
Сніг 12 листопада випав у вигляді дрібної крупи — чекай сильних морозів
Багато синиць з’явилося — скоро буде похолодання
Синиці клюють кору з дерев — скоро встановиться дощова і сира погода
Синиці з раннього ранку співають — чекай морозу вночі
Мисливець в цей день зловив зайця, а рибалка — червону рибу, значить, весь рік промисел вдалим буде