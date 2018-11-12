МИРНОГРАДСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ ВИЯВИЛИ ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ НАМАГАВСЯ ВИГОТОВИТИ САМОГОН

В ході проведення профілактичних заходів, спрямованих на припинення поширення серед населення саморобного алкоголю, співробітники Мирноградського відділення поліції виявили чоловіка, який виготовляв цей напій вдома.
Під час сумісного патрулювання вулиць міста співробітники Мирноградського відділення поліції та учасники місцевого громадського формування «Громадська варта отримали інформацію про те, що 77-річний місцевий мешканець виготовляє вдома самогон.
Правоохоронці прийшли на зазначену адресу. Побачивши правоохоронців, чоловік зізнався, що мав намір виготовити саморобну горілку для власного вживання. Вдома у чоловіка було виявлено 40 літрів браги, яку правоохоронці знищили прямо на місці відповідно до норм чинного законодавства. Дії мирноградівця кваліфіковано за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 176 «Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення» КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Покровський відділ поліції
Донецької області