ЗБІРНА КОМАНДА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ З ВОЛЕЙБОЛУ ПЕРЕМОГЛА У ЗОНАЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ ЧЕМПІОНАТУ ДСНС УКРАЇНИ

Рятувальники – це сильні духом і тілом люди, загартовані у щоденній боротьбі з надзвичайними ситуаціями, які неодноразово доводили перемагаючи не лише у небезпечних сутичках з вогняною стихією, а й у спортивних змаганнях. Цього разу збірна команда Головного управління ДСНС України у Донецькій області відправилася демонструвати свою майтерність до м. Дніпро. 9 листопада рятувальники Донеччини взяли участь у зональних змаганнях чемпіонату ДСНС України серед працівників органів та підрозділів цивільного захисту з волейболу.
У команді рятувальників Головного управління – унікальні особистості, що гармонійно поєднують у собі професійні та спортивні якості. На відміну від професійних спортсменів, які присвячують тренуванням безліч часу, спортсмени-рятувальники змушені знаходити час у щільному робочому графіку для підготовки до змагань. Але, як пояснюють самі рятувальники, це їм дуже до вподоби, адже спорт для них є важливим аспектом життя, а фізичне загартування допомагає у роботі.
За результатами запеклої боротьби команда Головного управління ДСНС України у Донецькій області виборола 1-ше місце.