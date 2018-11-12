ГОРОСКОП НА 12 НОЯБРЯ

Телец
Вы устали, но отдых ждет вас не скоро. Больше усилий в работе нужно отдать в первой половине дня.
Близнецы
Попробуйте отпустить старые обиды. Тяжесть прошлого упадет на ваши плечи с самого утра, с этим явно необходимо что-то делать.
Рак
Если хотите светлое будущее, смотрите за своим поведением. Вы обижаете людей и не замечаете этого, в этом вся проблема.
Лев
Любовь не всегда окрыляет, но и жестоко разбивает сердце. Вы молодец, ведь смогли вовремя собраться. За углом вас ждет счастье!
Дева
Больше времени уделяйте своим родным и близким. Они скучают по вам. Родителям совет: поговорите со своими детьми по душам.
Весы
Сегодня вас позовут на торжество, возьмите выходной на работе и приготовьтесь к мероприятию как следует. Вас ждет судьбоносная встреча.
Скорпион
Вы, как яркое солнце, заряжаете всех вокруг позитивной энергией. Жизнь отплатит вам вдвойне за все добрые дела.
Стрелец
Осталось совсем немного до желаемого. Немного труда, креатива и вы получите то, что так давно хотели.
Козерог
Не жалейте каждый раз о покупках, вы должны получать удовольствие, когда делаете что-то для себя. Так и настройте себя, когда отправитесь сегодня на шопинг.
Водолей
Вам кто-то очень сильно завидует, сделайте оберег, чтобы уберечь себя и родных от негативной энергетики.
Рыбы
Доверяйте больше своей половинке и радуйте ее. Да, сегодня первый рабочий день, но это не повод игнорировать близких.