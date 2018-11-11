ГОРОСКОП НА 11 НОЯБРЯ

Овен
День потребует от Вас больших усилий и концентрации во всем.
Телец
Не стоит проявлять инициативу. Будьте спокойными и уравновешенными. Близнецы –У Вас хватит сил на любую работу. Будет везти в делах.
Раки
Сейчас хорошо рассчитаться с долгами. Навести порядок в делах.
Лев
Энергия будет переполнять Вас. Но не стоит истощать организм.
Дева
Эмоции могут разрушить самые прочные отношения. Держите себя в руках.
Весы
В Вашей жизни могут произойти положительные изменения. Настройтесь на успех.
Скорпион
Больше общайтесь с людьми. Возможны новые, интересные знакомства.
Стрелец
Не берите на себя слишком много работы. Трезво оценивайте свои возможности.
Козерог
Не время принимать важные решения. Кардинальные изменения не пойдут на пользу.
Водолей
Отдохните активно. Долгие прогулки на природе поднимут настроение.
Рыбы
Трезво оценивайте свои силы и ситуации, в которых участвуете, не надейтесь на чудо.