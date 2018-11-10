У Мирнограді двоє чоловіків пограбували господарський магазин

Минулої ночі крадії проникли у приміщення господарського магазину і на очах сторожа почали виносити товар. Довести свій задум правопорушникам не вдалося. Тепер їм загрожує кримінальна відповідальність.
Минулої ночі до чергової частини Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих чоловіків намагаються викрасти товар одного з господарських магазинів міста.
На місце події була направлена група реагування патрульної поліції Мирноградського відділення. З’ясувалося, що зловмисники зламали замок магазину та проникли до приміщення. Це почула сторож сусіднього магазину та намагалася прогнати крадіїв, але чоловіки продовжували виносити товар. Тоді жінка зателефонувала до поліції та власнику господарського магазину.
Правопорушники були затримані разом з награбованим неподалік від місця скоєння злочину. Ними виявилися неодноразово судимі місцеві мешканці 28 та 30 років. Пояснювати свої дії чоловіки не стали.
Майно, здобуте злочинним шляхом вилучено та буде повернуто законному власнику, а відносно грабіжників відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Таким чином зухвалим грабіжникам загрожує до 8 років в’язниці.
Покровський відділ
поліції Донецької області