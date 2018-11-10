«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ПРИПИНИЛА ПРОДАЖ КВИТКІВ НА ПОТЯГИ ПІСЛЯ 9 ГРУДНЯ

УЗ тимчасово припиняє продавати квитки на пасажирські потяги та електрички, що рухатимуться після 9 грудня цьогоріч. Про це попереджає прес-служба компанії.
Як стало відомо, ці обмеження пов’язані насамперед із роботами з запуску залізничного експресу до аеропорту «Бориспіль».
«У зв’язку із проведенням будівельних та підготовчих робіт до початку запуску руху швидкісних поїздів Київ – аеропорт «Бориспіль», «Укрзалізниця» вносить деякі зміни до графіків руху пасажирських та приміських поїздів. Через це продаж квитків на поїзди далекого сполучення, які відправлятимуться після 9 грудня 2018 року, тимчасово не здійснюється», – зазначається у повідомленні.
У компанії запевняють, що по мірі коригування графіків руху поїздів продаж квитків відкриватиметься. УЗ приносить пасажирам вибачення за тимчасові незручності.
Тим часом, за даними ЗМІ, наразі відсутні в продажу квитки на потяг №249 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці на рейси з 9 грудня.