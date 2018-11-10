Рева сообщил, на какую помощь стоит рассчитывать украинкам при рождении ребенка

Семьи, которые будут пользоваться услугами муниципальной няни, все равно будут получать деньги на ребенка, а также будут иметь право на декретный отпуск. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, комментируя слухи о якобы отмене декретных выплат при пользовании услугами муниципальной няни.
«Они (те, кто распространяют слухи об отмене денег на декретный отпуск — прим.ред.) привязывают наши дополнительные меры по социальной защите семей с детьми, в частности, введение понятия муниципальная няня … перекручивают и говорят, что это на замену государственной помощи. Будет государственная помощь и муниципальная няня», — подчеркнул министр.
По словам Ревы, «государственная помощь у нее (семьи — прим. ред.) остается, а если захочет воспользоваться такой опцией, как муниципальная няня — это дополнительный бонус».
«Это же касается отпуска по уходу за ребенком — хочет иметь няню в отпуске? Будет няня в отпуске. Хочет выйти на работу и иметь няню — будет», — пояснил Рева.
Напомним, с начала следующего года каждая семья будет получать 1500 гривен для оплаты услуг няни для ребенка. Услуга будет действовать для родителей, которые во время декрета хотят выйти на работу. Возмещение будет осуществляться на условиях софинансирования: из государственного (25%), областного (15%) и местного (60%) бюджетов.