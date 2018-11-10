НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 10 ЛИСТОПАДА 10.11.2018 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 10 листопадаЛистя з вишні 10 листопада ще не опало — сніг, навіть якщо він випав, то скоро розтанеЯкщо людина народилася 10 листопада, то його талісманом є оніксХто багато сміється в цей день, той потім, згідно з прикметами, буде довго плакати. Тому, намагалися поводитися стриманоНе можна мити голову, купатися, прати і взагалі, виконувати роботу, яка була б пов’язана з водою. Однак, якщо дитина хворіла, потрібно було відвести його до джерела, щоб змити недугПерший вытрепанный льон обов’язково потрібно освятити в церквіЯкщо болить голова або зуб, потрібно помолитися святій ПараскевіНе можна в цей день мити підлоги — після смерті в помоях валятися доведетьсяНе можна чистити димохід на Параскеву — це до нещастя, згідно з прикметамиВагітна жінка не повинна в цей день давати грошей в борг, оскільки так в чужі руки вона віддасть долю своєї дитини Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ