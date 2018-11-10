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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 10 ЛИСТОПАДА

10.11.2018 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 10 листопада

  1. Листя з вишні 10 листопада ще не опало — сніг, навіть якщо він випав, то скоро розтане
  2. Якщо людина народилася 10 листопада, то його талісманом є онікс
  3. Хто багато сміється в цей день, той потім, згідно з прикметами, буде довго плакати. Тому, намагалися поводитися стримано
  4. Не можна мити голову, купатися, прати і взагалі, виконувати роботу, яка була б пов’язана з водою. Однак, якщо дитина хворіла, потрібно було відвести його до джерела, щоб змити недуг
  5. Перший вытрепанный льон обов’язково потрібно освятити в церкві
  6. Якщо болить голова або зуб, потрібно помолитися святій Параскеві
  7. Не можна в цей день мити підлоги — після смерті в помоях валятися доведеться
  8. Не можна чистити димохід на Параскеву — це до нещастя, згідно з прикметами
  9. Вагітна жінка не повинна в цей день давати грошей в борг, оскільки так в чужі руки вона віддасть долю своєї дитини

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