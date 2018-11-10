ГОРОСКОП НА 10 НОЯБРЯ

Овен
Все-таки попробуйте найти время для отдыха. Вы так давно не посвящали время самому себе, а это неправильно. Отдых, поход в салон красоты – это то, что вам нужно.
Телец
Ваши коллеги не виноваты в том состоянии, которое кипит в вашем сердце. Постарайтесь сдерживать свои негативные эмоции.
Близнецы
Окружите себя только самыми родными людьми, это поможет вам настроить себя на позитивный лад. Постарайтесь провести эту субботу без плохих мыслей.
Рак
Сегодня идеальное время для покупок. Вы точно приобретете что-то прекрасное. Это порадует ваше сердце и поможет стать увереннее в себе.
Лев
Наконец-то вы дождались спокойствия. Домашний очаг поможет в организации нужного вам отдыха.
Дева
По Девам скучает дорогой им человек. Он даст сегодня о себе знать, не отвергайте его чувства. Поговорите по душам.
Весы
Не давайте пустых обещаний. Если наверняка знаете, что не сдержите его, зачем обнадеживать человека? От вас ожидают максимальной искренности.
Скорпион
Доверяйте только себе, вокруг вас скопилось много завистников, которые желают вам громкого провала. Молчите о счастье, берегите его.
Стрелец
Перед Стрельцами распахнуться ранее закрытые двери. Воспользуйтесь моментом, не ленитесь даже в субботу сделать шаг навстречу счастливому будущему.
Козерог
Недосказанность может разрушить столь крепкий фундамент. Вы так долго строили отношения со своей половинкой, не разрушайте их.
Водолей
Все ваши мечты начали исполняться, поздравляем! Наслаждайтесь этими прекрасными моментами, они бесценны.
Рыбы
Делайте больше комплиментов своему партнеру, он думает, что ваши чувства угасли. Докажите, что это не так!