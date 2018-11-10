ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 10 ЛИСТОПАДА 10.11.2018 Варто знати Комментариев нет 1962 — заснування української Почесної варти.1970 — Запущено космічну станцію «Луна-17», котра через тиждень здійснила посадку на Місяць і доставила перший радянський самохідний пристрій «Луноход-1».1975 — Генеральна Асамблея ООН прирівняла сіонізм до расизму.1989 — Лідер Народної Республіки Болгарія Тодор Живков зміщений з усіх посад і виключений з компартії.1992 — Російські війська ввійшли в Інгушетію.1993 — Групою сектантів «Білого братства», очолюваного Мариною Цвигун (Марія Деві Христос), та Юрієм Кривоноговим (Іоанн Свамі), було проголошено «кінець світу» та захоплено київський Софійський собор з метою масового самознищення. Міліція затримала сектантів, що поклало край діяльності «Білого братства» та викликало низку самогубств прихильників секти в Україні та країнах СНД.1993 — в Україні заборонені усі воєнізовані недержавні організації.1994 — Ірак визнав незалежність Кувейту.2004 — Центрвиборчком України оголосив остаточні результати першого туру виборів Президента України: Віктор Ющенко набрав 11 125 395 голосів (39,87 %), Віктор Янукович — 10 969 579 голосів (39,32 %). Другий тур голосувань призначено на 21 листопада 2004.2004 — вийшов Firefox 1.0.2007 — прем’єра в Україні серії «Spanish Fry» мультсеріалу «Футурама».2009 — запущено перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС (він видав перший струм в Об’єднану енергосистему України). Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ