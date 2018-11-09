КРУГЛИЙ СТІЛ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

9 листопада 2018 року у Покровському міському центрі зайнятості відбулось засідання круглого столу з психологами загальноосвітніх шкіл міста. У заході взяли участь 15 навчальних закладів міста та представники Відділу освіти Покровської міської ради.
«Одним з головних кроків в житті кожної молодої людини є вибір професії. Від правильного вирішення питання «Ким бути?» — багато в чому залежить вся подальша доля людини», — розпочав директор Покровського міського центру зайнятості Микола Толмачов.
Мета сьогоднішньої зустрічі – презентація платформи Державної служби зайнятості з профорієнтації та розвитку кар’єри, яка створена з метою надання послуг з профорієнтації у дистанційному режимі. Розроблена методика заснована на діагностиці й зіставленні трьох основних факторів успішного професійного навчання й самореалізації. Усі присутні отримали змогу самостійно протестувати платформу, та були запрошені зі своїми учнями відвідати службу зайнятості на Дні відкритих дверей.