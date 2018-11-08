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ЯК ПРАВИЛЬНО ПРИПИНИТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

08.11.2018 Новини Комментариев нет

В Покровсько – Добропільскому управлінні ГУ ДФС у Донецькій області пояснюють, що фізичні особи – підприємці (далі — ФОП)  втрачають статус підприємця лише з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою.

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності підприємець повинен подати сам за себе звіт за формою №Д5 із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. При цьому термін сплати зобов’язань, визначених ФОП, у Звіті з позначкою «ліквідаційний», настає в день подання такого Звіту, відповідно ЄСВ необхідно сплатити до дати подання Звіту включно.

Зняття з обліку ФОП фіскальними органами здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку.

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