ПОРАДИ ВОДІЯМ: ЯК УБЕРЕГТИ СВІЙ ТРАНСПОРТ ВІД УГОНУ

Основними причинами незаконного заволодіння транспортними засобами є безпечність власників. Попередження угонів в більшій мірі залежить саме від господаря транспорту.
Для того, щоб не стати жертвою авто — і мотоугонщиків, потрібно подбати про обладнання транспортного засобу надійною охоронною сигналізацією, ніколи не залишати ключ у запалюванні, а в салоні цінні речі і документи, які можуть привернути увагу зловмисників, не використовувати для стоянки в нічний час доби неосвітлені, недоступні для огляду місця, не користуватись послугами сумнівних СТО, не залишати свої автомобілі з ключами малознайомим майстрам чи співробітникам автостоянок та автомийок, особливо на ніч.
Щоб вберегти мототранспорт від угону треба також дотримуватись декількох простих порад. Перш за все «залізного коня» треба зберігати в гаражі, обладнаному засобами охоронної сигналізації або на охоронюваних автостоянках. Не варто залишати транспортний засіб перед під’їздом, біля будинків, просто на вулиці. Також необхідно встановити на скутер або мопед сигналізацію зі зворотним зв’язком. Ще можна заблокувати кермо або встановити протиугінний замок на гальмівний диск, який захищає від провертання коліс. Не зайвим буде зробити «особливі відмітки» на вашому транспортному засобі – графіті, оригінальний тюнінг, свою мітку, це все ускладнить викрадачам продати викрадене.
Якщо вас таки спіткало лихо, негайно телефонуйте за номером «102». Інформація швидко надійде до правоохоронців, що дасть їм змогу відразу розпочати пошуки, а у викрадачів буде менше можливостей сховати викрадений транспортний засіб. Це підвищить шанси знайти зловмисників і викрадений транспортний засіб. У більшості випадків знаходяться ті транспортні засоби, про викрадення яких повідомляється терміново.
Покровський відділ
поліції Донецької області