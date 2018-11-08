НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 8 ЛИСТОПАДА 08.11.2018 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети:Відлига на Дмитра — зима буде з мокрим теплом, а весна — рання.День на Дмитрія без снігу — зими ще не буде.Дмитро на снігу — весна буде пізньою.Зима навіть рання до Дмитра не вступає в силу.Земля на Дмитра замерзла і дме холодний вітер — снігу не буде до свят.Сніг і мороз на Дмитра — весна буде пізня й холодна.Часник треба садити до Дмитра — от тоді він і виросте гарний, дорідний.На Дмитра тепло — весна буде рання, м’яка.Коли 8 листопада холод і сніг — весна пізня і холодна, якщо відлига — зима і весна теплі.Якщо відлига, то на теплу зиму і ранню весну, цей день зі снігом — весна пізня; холод і сніг — на пізню і холодну весну.Якщо на Дмитра дощ, то на Введення снігу буде по коліна.Випав сніг — увесь листопад буде холодним і морозяним.Замерзла земля і дме холодний вітер — снігу не буде до Нового року.Якщо кури ходять дотемна — наступного дня буде негода. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ