Актуально:

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 8 ЛИСТОПАДА

08.11.2018 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети:

  • Відлига на Дмитра — зима буде з мокрим теплом, а весна — рання.
  • День на Дмитрія без снігу — зими ще не буде.
  • Дмитро на снігу — весна буде пізньою.
  • Зима навіть рання до Дмитра не вступає в силу.
  • Земля на Дмитра замерзла і дме холодний вітер — снігу не буде до свят.
  • Сніг і мороз на Дмитра — весна буде пізня й холодна.
  • Часник треба садити до Дмитра — от тоді він і виросте гарний, дорідний.
  • На Дмитра тепло — весна буде рання, м’яка.
  • Коли 8 листопада холод і сніг — весна пізня і холодна, якщо відлига — зима і весна теплі.
  • Якщо відлига, то на теплу зиму і ранню весну, цей день зі снігом — весна пізня; холод і сніг — на пізню і холодну весну.
  • Якщо на Дмитра дощ, то на Введення снігу буде по коліна.
  • Випав сніг — увесь листопад буде холодним і морозяним.
  • Замерзла земля і дме холодний вітер — снігу не буде до Нового року.
  • Якщо кури ходять дотемна — наступного дня буде негода.

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"