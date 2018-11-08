ГОРОСКОП НА 9 НОЯБРЯ

Овен
Не засиживайтесь в помещении, посвятите свое время прогулкам по свежему воздуху. Найдите хобби вне дома.
Телец
Сделайте подарок близкому человеку. Креатив и знание того, что он любит, поможет вам идеально справиться с этим заданием.
Близнецы
Близнецы, не увлекайтесь азартными играми. Что касается подписания важных документов, это тоже лучше отложить на другое время.
Рак
Раки, будьте готовы, вас ожидает встреча с человеком, который вполне сможет добавить изюминку в вашу жизнь.
Лев
Сегодняшний день будет переполнен загруженностью по работе. Беритесь за самые сложные задачи, у вас все получится наилучшим образом.
Дева
Сегодня Дев ожидают семейные хлопоты. От этого вам не скрыться, поэтому просто старайтесь как можно быстрее решить все проблемы.
Весы
Ваше душевное состояние слишком пошатнулось. Хватит нервничать непонятно из-за чего. Берегите себя, иначе не сможете покорить ни одной вершины.
Скорпион
Вам уже настолько надоела рутинная работа, что вы готовы бросить все на самотек. Не делайте этого, иначе в будущем проблем будет очень много.
Стрелец
Стрельцы, не время делать передышки! Поверьте, если вы сейчас сделаете все от себя зависимое, в ближайшем будущем поймете, за что так упорно боролись.
Козерог
Сегодня все люди будут для вас слишком «не такие». Люди не могут соответствовать вашим жестким требованиям. Относитесь ко всему проще.
Водолей
Не делайте работу за других, этого никто не оценит и благодарным не будет. Думайте в первую очередь о том, что нужно вам.
Рыбы
Избегайте ссор с любимым человеком, все может перерасти в серьезный конфликт и довести дело до расставания.