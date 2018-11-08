ГОРОСКОП НА 8 НОЯБРЯ

Овен
Овны, это будет непростой день! Главное, попробуйте перенести трудности достойно, с высоко поднятой головой.
Телец
Проявите себя на работе, не ленитесь. Попробуйте себя в новом амплуа, экспериментируйте. У вас все получится, если вы этого захотите.
Близнецы
Готовьтесь к наступлению перемен к лучшему. Вы привыкли грустить? Ну так отвыкайте, чтобы стать по-настоящему счастливым человеком.
Рак
Вас потянет на подвиги. Раки, быть может, пора перестать идти на поводу у юношеского максимализма и заняться серьезными вещами?
Лев
Будьте предельно аккуратными. Не стоит на сегодня планировать что-то экстремальное, чтобы в итоге себя не травмировать.
Дева
Если Девам захочется с кем-то пофлиртовать, то полный вперед! Зачем ограничивать себя в чем-то? Помните: жизнь одна!
Весы
Не волнуйтесь, вы прошли уже тот этап, когда нужно было отдавать все силы для достижения цели. Теперь вы можете спокойно наслаждаться вознаграждением.
Скорпион
Скорпионы сегодня слишком нервные. Они хотят бороться со всем миром. Это пройдет уже завтра, а пока постарайтесь максимально держать в себе свои порывы.
Стрелец
Вы переполнены нежными чувствами к этому миру и одновременно вам очень больно за то, что люди с ним делают. Попробуйте меньше переживать за ошибки других людей.
Козерог
Простите людям все их прошлые промахи. Хватит держать на себе груз былого. После этого вы станете по-настоящему свободным и начнете новую жизнь.
Водолей
Хватит так безответственно относиться к своим близким, да и к самому себе. Вы подвергаете их опасности.
Рыбы
Поверьте в любовь, и она обязательно постучит в ваши двери. Негативный настрой притягивает подобные события в вашу жизнь, запрограммируйте себя на счастье.