УВАГА РОЗШУК! ДОПОМОЖІТЬ ВСТАНОВИТИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗНИКЛОГО ЧОЛОВІКА

Мирноградським відділенням поліції розшукується Адамович Ігор Петрович, 13.11.1976 р.н., житель м. Мирноград, який 11.10.2018 року пішов з дому та до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: Зріст 175-180 см, сірі очі, волосся коротке, світле, худорлявої статури.
Був одягнутий: куртка синього кольору, сині джинси, чорно-білі кросівки.
При собі мав: мобільний телефон марки «Нокіа», грошові кошти в сумі 1000 грн та паспорт.
Наразі особовий склад відділення поліції задіяно на пошуки зниклого чоловіка. Проводяться заходи, направлені на встановлення обставин зникнення Адамовича І.П. та його місцезнаходження. Правоохоронці опитують місцевих мешканців, встановлюють свідків, орієнтування з прикметами зниклого розповсюджені на блок-постах, авто та залізничних вокзалах, у місцях масового скупчення людей.
Правоохоронці звертаються до всіх хто має будь-яку інформацію про місце знаходження розшукуваного чоловіка звертатися на лінію 102 або за телефоном 050-261-82-26.
Покровський відділ
поліції Донецької області