Актуально:

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 7 ЛИСТОПАДА

07.11.2018 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 7 листопада

  1. Зірки світили тьмяним світлом — день буде непогожий
  2. Якщо людина народилася 7 листопада, то його талісманом буде гірський кришталь, а сам іменинник буде здатний полегшувати чужі біди
  3. Обов’язково 7 листопада піде дощ або сніг
  4. Торговцям 7 листопада не слід нікуди вирушати зі своїм товаром, оскільки торгівля в цей день не буде вдалою
  5. Не можна їсти хліб — прикмета, що рік хлібним НЕ БУДЕ
  6. Якщо встати рано вранці, запалити церковну свічку і попросити померлих родичів допомогти порадою, то вирішення проблеми прийде вже на наступний день
  7. Жінкам заборонено плакати в подушку, оскільки перо всі сльози пам’ятає, а значить, неприємності збережуться на тривалий термін. Тим більше якщо інша людина ляже на цю подушку, то всі біди перейдуть до нього.
  8. Якщо після поминок залишається їжа, її слід обов’язково роздати жебракам і попросити їх помолитися за померлих
  9. Якщо дівчина, що залишилася сиротою, 7 листопада звернеться з проханням до своєї матері, то вона її почує і обов’язково допоможе
  10. Якщо сирота помолиться Богу в цей день, її молитва буде почута
  11. Якщо людина не подав милостиню просив жебракові, то це, за прикметами, призведе до великих неприємностей

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"