НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 7 ЛИСТОПАДА 07.11.2018 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 7 листопадаЗірки світили тьмяним світлом — день буде непогожийЯкщо людина народилася 7 листопада, то його талісманом буде гірський кришталь, а сам іменинник буде здатний полегшувати чужі бідиОбов’язково 7 листопада піде дощ або снігТорговцям 7 листопада не слід нікуди вирушати зі своїм товаром, оскільки торгівля в цей день не буде вдалоюНе можна їсти хліб — прикмета, що рік хлібним НЕ БУДЕЯкщо встати рано вранці, запалити церковну свічку і попросити померлих родичів допомогти порадою, то вирішення проблеми прийде вже на наступний деньЖінкам заборонено плакати в подушку, оскільки перо всі сльози пам’ятає, а значить, неприємності збережуться на тривалий термін. Тим більше якщо інша людина ляже на цю подушку, то всі біди перейдуть до нього.Якщо після поминок залишається їжа, її слід обов’язково роздати жебракам і попросити їх помолитися за померлихЯкщо дівчина, що залишилася сиротою, 7 листопада звернеться з проханням до своєї матері, то вона її почує і обов’язково допоможеЯкщо сирота помолиться Богу в цей день, її молитва буде почутаЯкщо людина не подав милостиню просив жебракові, то це, за прикметами, призведе до великих неприємностей Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ