МАЙЖЕ 54 МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ НАДХОДЖЕНЬ ДОДАТКОВО ЗАБЕЗПЕЧЕНО АУДИТОМ ДОНЕЧЧИНИ ДО БЮДЖЕТУ

Фіскальна служба Донеччини підтримує курс Уряду щодо уникнення необґрунтованих перевірок та зменшення тиску на бізнес. Так, підрозділами аудиту фіскальної служби Донецького регіону першочергова увага приділяється проведенню перевірок суб’єктів господарювання, щодо яких у фіскальної служби є питання та які мають ризики щодо несплати податків і зборів в своїй діяльності. Таким чином, підприємства з мінімальним набором ризиків не потрапляють до заходів планового аудиту.
За січень-жовтень 2018 року фахівці підрозділів аудиту ГУ ДФС у Донецькій області провели 569 документальних перевірок, за результатами яких донараховано податкових зобов’язань на 506,5 млн гривень. Крім того, в ході перевірок зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 537,0 млн грн, що упередило несплату податку на прибуток у майбутньому на 96,7 млн гривень.
Також за 10 місяців 2018 року підрозділами аудиту Донеччини додатково забезпечено надходжень до державного бюджету у сумі 53,6 млн гривень. За результатами проведених документальних перевірок поточного року до бюджету надійшло 30,8 млн гривень.