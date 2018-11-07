ДО СУДУ СПРЯМОВАНО ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ СТОСОВНО ЖІНКИ, ЯКА ЛЕДЬ НЕ ВБИЛА СВОГО ЧОЛОВІКА

Димитрівським відділом Красноармійської місцевої прокуратури погоджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно 29-річної мешканки м. Мирнограду, яка кухонним ножем спричинила тяжке тілесне ушкодження власному чоловікові.
У ході досудового розслідування встановлено, що 10 жовтня під час сімейного застілля, учасниками якого були чоловік з дружиною та тестем, між подружжям виникла сварка, в результаті якої чоловік вдарив дружину ногою в область стегна. Це дуже розсердило останню, вона зайшла за спину кривднику та відповіла йому ударом кухонного ножа у спину, спричинивши колото-різане поранення грудної клітини з ушкодженням лівої легені.
Завдяки своєчасно наданій медичній допомозі наразі життю потерпілого нічого не загрожує.
Дії агресивної жінки кваліфіковані органами досудового розслідування за ч.1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння). Тепер їй загрожує покарання — до 8-ми років позбавлення волі.
Прес-служба прокуратури Донецької області