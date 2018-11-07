ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 7 ЛИСТОПАДА 07.11.2018 Цікаво знати Комментариев нет 1708 — Український гетьман Іван Мазепа з частиною свого війська з’єднався з військами шведського короля Карла XII біля села Горки1788 — козаки під орудою Антона Головатого завоювали османську фортецю Очаків.1909 — Львів. Створено Український Студентський Союз.1917 — Почався Жовтневий переворот.1918 — Початок третього наступу більшовиків на Україну.1919 — В Ізяславі УНР і Польська Республіка підписали протокол про встановлення демаркаційної лінії між українськими і польськими військами.1920 — за угодою в Ялтушкові Добровольча армія де-факто визнала незалежність УНР.1928 — в Харкові офіційно відкрито Держпром — перший український та європейський хмарочос.1938 — німецький дипломат був застрілений в німецький амбасаді в Парижі. Стріляв в нього польський єврей Гершель Гринцпан (Herschel Grynszpan), батьки якого знаходилися у таборі єврейських біженців на німецько-польському кордоні.1940 — У Канаді створено Комітет українців Канади — КУК.1941 — люфтваффе потопило теплохід «Вірменія» поблизу Севастополя. Загинуло понад 5 тис. чоловік.1943 — війська 1-го Українського фронту оволоділи містом Фастів.1951 — У Києві почав роботу перший в Українській РСР телевізійний центр.1966 — Ернесто Че Гевара залишив міністерську посаду на Кубі і відправився в Болівію вести партизанську війну.1967 — Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.1990 — розгін міліцією у Києві студентів на площі Перемоги та провокація проти народного депутата Степана Хмари.1990 — Львівська обласна рада народних депутатів оголосила 7-8 листопада робочими днями.2000 — Буш-молодший Джордж став президентом США.2009 — британський боксер-суперваговик Девід Хей переміг Миколу Валуєва і відібрав у нього титул чемпіона світу за версією WBA.2012 — Сталася стрілянина у Медведково. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ