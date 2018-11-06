РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО КУБКУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ З КІКБОКСИНГУ

З 27 по 28 жовтня 2018 року в м. Курахове пройшов відкритий Кубок Донецької області з кікбоксингу WAKO серед юніорів, юнаків, дівчат 2000-2011 років народження та дорослих (південна зона).
У змаганнях прийняли участь 203 спортсмени з 12 міст Донецької області: Покровськ, Курахове, Новогродівка, Лиман, Краматорськ, Слов’янськ, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, Маріуполь, Авдіївка, Волноваха.
Результати команди м. Покровськ:
Тренер Стоволос Володимир Олексійович (м-н Южний, буд. 10, СК «Факел» графік тренувань – пн: 16.00 – 17.30, вт: 16.00 – 17.30, пт: 16.00 – 17.30, сб: 10.00 – 11.30)
Гуріна Ярослава – 2002 р.н. – фул-контакт – 1 місце (57 кг), лоу-кік – 3 місце (57 кг)
Васильченко Владислав – 2005 р.н. – лоу-кік – 2 місце (+63 кг), фул-контакт – 3 місце (+63 кг).
Тренер Незнахін Роман Сергійович (СК «Боєць») (тел.: 0502724836)
Шуматов Богдан – 2005 р.н. – лоу-кік – 2 місце (42 кг).
Тренер Шереметьєв Роман Олексійович (м-н Южний, буд. 10, СК «Факел» графік тренувань – пн: 17.30 – 19.30, вт: 17.30 – 19.30, пт: 17.30 – 19.30, сб: 13.00 – 15.00)
Чівенков Олександр – 1990 р.н. – кік-лайт – 2 місце (84 кг), лайт-контакт – 2 місце (84 кг).
Тренер Тищенко Філіп Олександрович
Вітовіч Ярослав – 2003 р.н. – поінт-файтинг – 3 місце (57 кг), лайт-контакт – 3 місце (57 кг)
Хацевич Рустам – 2007 р.н. – поінт-файтинг – 1 місце (32 кг)
Літвінов Артем – 2002 р.н. – поінт-файтинг – 1 місце (57 кг).
Варто зазначити, що ці змагання проводилися з метою популяризації кікбоксингу в Донецькій області, підвищення рівня спортивної майстерності юних спортсменів, боротьби з алкоголізмом, наркоманією, дитячою злочинністю та іншими негативними звичками, а також для підвищення рівня патріотичного виховання серед підростаючого покоління.