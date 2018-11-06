Актуально:

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 6 ЛИСТОПАДА

06.11.2018 Цікаво знати Комментариев нет

Народні прикмети на 6 листопада

  1. Якщо людина народилася 5 листопада, то його талісманом є цитрин, а по природі він буде наділений талантом коваля
  2. Якщо почути в цей день спів цвіркуна, то скоро в будинку з’явиться небіжчик
  3. Розбити ненавмисно тарілку 6 листопада — протягом року хтось з близьких людей помре
  4. Впасти в яму — життя буде довгим і щасливим
  5. Продати або купити це день квартиру або будинок — запланована операція пройде успішно
  6. Ненавмисно дзеркало розбити 6 листопада — чекай нещастя
  7. Біла собака слідує за людиною — життя його буде щасливою, багатою і безтурботним протягом всього наступного року
  8. 6 листопада всі чаклунські обряди й замовляння мають подвоєною силою
  9. Якщо тарганів з дому в цей день винести на вулицю, то вони, згідно з прикметами, довго не будуть турбувати господарів
  10. Якщо людина народилася 6 листопада, він може бути непоганим художником. Також іменинник стане спокійним і дуже гордим
  11. Ворони у зграї збираються — за прикметами, чекай рясного снігопаду
  12. Якщо поворожити на судженого 6 листопада, то він обов’язково здасться дівчині

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"