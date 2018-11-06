НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 6 ЛИСТОПАДА 06.11.2018 Цікаво знати Комментариев нет Народні прикмети на 6 листопадаЯкщо людина народилася 5 листопада, то його талісманом є цитрин, а по природі він буде наділений талантом коваляЯкщо почути в цей день спів цвіркуна, то скоро в будинку з’явиться небіжчикРозбити ненавмисно тарілку 6 листопада — протягом року хтось з близьких людей помреВпасти в яму — життя буде довгим і щасливимПродати або купити це день квартиру або будинок — запланована операція пройде успішноНенавмисно дзеркало розбити 6 листопада — чекай нещастяБіла собака слідує за людиною — життя його буде щасливою, багатою і безтурботним протягом всього наступного року6 листопада всі чаклунські обряди й замовляння мають подвоєною силоюЯкщо тарганів з дому в цей день винести на вулицю, то вони, згідно з прикметами, довго не будуть турбувати господарівЯкщо людина народилася 6 листопада, він може бути непоганим художником. Також іменинник стане спокійним і дуже гордимВорони у зграї збираються — за прикметами, чекай рясного снігопадуЯкщо поворожити на судженого 6 листопада, то він обов’язково здасться дівчині Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ