МЕШКАНКА М.КУРАХОВЕ, ЯКА ВИГОТОВЛЯЛА ТА ЗБУВАЛА ОПІЙ, ЧЕКАЄ НА ВИРОК СУДУ

За погодженням з Мар’їнським відділом Волноваської місцевої прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річної мешканки м. Курахове, яка обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виготовлення, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018 року зловмисниця неодноразово виготовляла за місцем свого мешкання особливо небезпечний наркотичний засіб – опій ацетильований, який збувала покупцям, отримуючи по 300 грн за 5-міліграмову «дозу».
За клопотанням прокуратури, до визначення судом її подальшої долі обвинувачена продовжить перебувати під вартою у слідчому ізоляторі.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Прес-служба прокуратури Донецької області