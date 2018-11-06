ЛУЦЕНКО УХОДИТ В ОТСТАВКУ

Глава Генеральной прокуратуры заявил о намерении подать в отставку. Сегодня он собирается подать соответствующее заявление президенту Порошенко.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уходит в отставку. Об этом он сказал во вторник, 6 ноября, во время выступления в Верховной Раде.
Доклад Юрия Луценко касался расследовании фактов нападений на общественных активистов.
Генпрокурор сообщил, что сегодня подаст президенту Петру Порошенко соответствующее заявление.
«Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке Президенту Украины, и вы в парламенте рассмотрите этот вопрос», — сказал Луценко.
Он попросил народных депутатов сделать это на этой неделе.
«Я свою работу делал и буду делать. Все, что я обещал Гандзюк в больнице, делалось и будет делаться, но двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, я допустить не могу», — отметил Генпрокурор.