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ЗА СПРИЧИНЕННЯ СМЕРТІ ЧОЛОВІКУ МЕШКАНЕЦЬ МИРНОГРАДУ ОТРИМАЄ ШОСТУ СУДИМІСТЬ

06.11.2018 Новини Комментариев нет

Під процесуальним керівництвом Димитрівського відділу Красноармійської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого) КК України.

Слідством встановлено, що у вересні поточного року 43-річний, раніше неодноразово судимий мешканець м. Мирнограду, знаходячись уночі в гостях у  знайомого в компанії друзів та випиваючи з ними горілку, вирішив помститись господарю квартири за те, що той був потерпілим у справі, по якій було засуджено їх приятеля.

Для реалізації свого злочинного наміру зловмисник взяв рушник, замотав його край у вузол та декілька разів вдарив чоловіка по обличчю, а коли інші гості відібрали у нього знаряддя помсти, побив свою жертву руками і ногами по ребрах. У подальшому, коли потерпілий відходив від побоїв у спальній кімнаті, гість повернувся та наніс йому не менше 5 ударів по голові металевою трубкою від пилососа. Від отриманих травм чоловік помер у власному ліжку.

На даний час обвинувальний акт стосовно правопорушника спрямовано до суду. Якщо суд визнає чоловіка винним в інкримінованому злочині, йому загрожує шостий термін за ґратами — до 10 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Донецької області

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