ВОДІЮ, ЧЕРЕЗ ЯКОГО У ДТП ЗАГИНУЛИ ЧЕТВЕРО ЛЮДЕЙ, ЗАГРОЖУЄ ДО 10 РОКІВ ЗА ҐРАТАМИ

Прокуратурою Донецької області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) КК України.
Установлено, що 27 липня поточного року 40-річний раніше судимий мешканець м. Горлівки, керуючи автомобілем марки «Оpel Omega» на автошляху «Лиман-Бахмут-Горлівка», не переконався у небезпеці маневру та, виконуючи поворот ліворуч з проїжджої частини у заїзну кишеню, поблизу повороту до с. Зайцеве, не поступився дорогою автомобілю «Renault Megane», який рухався назустріч по рівнозначній дорозі.
Злочинна самовпевненість чоловіка коштувала життя трьом його пасажирам: 56-річному чоловіку та жінкам 65 і 59 років. Згодом ще одна постраждала померла у лікарні. Водій та двоє пасажирів «Renault Megane» отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
На даний час обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Прес-служба прокуратури Донецької області