ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 6 ЛИСТОПАДА 06.11.2018 Цікаво знати Комментариев нет 1657 — відбулася Корсунська рада.1860 — Авраам Лінкольн обраний 16-м президентом Сполучених Штатів Америки1917 — на засіданні ЦК РСДРП(б) прийнято рішення про початок збройного повстання в Петрограді1919 — Відсутність боєприпасів і медикаментів, епідемія плямистого тифу — у цих умовах командування Української галицької армії уклало перемир’я і союзний договір з Добровольчою армією.1932 — на виборах у Німецькій Державі більшість голосів отримала партія нацистів1943 — війська Першого Українського фронту взяли Київ і Васильків.1944 — відбудована і відновила свою роботу Київська радіостанція.1951 — почав працювати Київський професійний телецентр на Хрещатику, 26. Початок історії Українського телебачення1960 — у Києві запущена перша черга метрополітену — 5-кілометрова ділянка Святошино-Броварської лінії з’єднала станції «Вокзальна», «Університет», «Хрещатик», «Арсенальна», «Дніпро»;1962 — Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка засуджувала расистську політику апартеїду у Південно-Африканській Республіці і закликала всіх членів ООН припинити будь-які економічні та військові стосунки з ПАР.1964 — здано в експлуатацію Тернопільський порцеляновий завод.1980 — у Миколаєві збудований новий Інгульський міст, подібний до ленінградських розвідних, довжина моста 485 м.1984 — на президентських виборах у США переконливу перемогу вдруге отримав республіканець Рональд Рейган;1986 — у залізничній катастрофі на станції Користівка загинуло 44 особи, ще 100 були поранені.1987 — у Києві відкрито 28-у станцію метрополітену — «Ленінська» (тепер «Театральна»)1998 — Повінь на Закарпатті.1999 — в Австралії 54,5 % виборців висловилось проти проголошення країни республікою, знову визнавши формальним главою держави британського монарха. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ