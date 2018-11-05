У понеділок у Мирнограді відбулась апаратна нарада з керівниками, начальниками відділів, секторів та управлінь. З нагоди Дня працівників соціальної сфери міський голова привітав представників, вручив відзнаки Мирноградської міської ради і святкові троянди. Спільно з колегами розглянули роботу відділу ведення реєстру територіальної громади за 10 місяців 2018, стан виконавської дисципліни за жовтень 2018, проаналізували роботу комунальних та соціальних служб міста, хід опалювального періоду на території міста.