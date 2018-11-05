У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРИПИНЕНО ДІЯЛЬНІСТЬ ШЕСТИ НЕЛЕГАЛЬНИХ АЗС

Припинено незаконну діяльність шести АЗС і автогазозаправних пунктів, які працювали в Донецькій області без відповідних дозвільних документів. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС в регіоні.
В ході проведення оперативно-профілактичних заходів в містах Маріуполь, Авдіївка, Дружківка та Родинське встановлені 6 фактів незаконного збуту паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу.
З незаконного обігу вилучено понад 55 тонн паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу на суму близько 1,4 млн гривень і обладнання на орієнтовну суму 3,3 млн гривень. Всього вилучено товарно-матеріальні цінності на 4 мільйони 7 тисяч гривень.
Відносно правопорушників складено 6 адміністративних протоколів за ч.1 ст.164 КУпАП. За даними фактами матеріали надіслані до територіальних суди для притягнення винних осіб до відповідальності.