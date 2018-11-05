УРЯД ВИДІЛИВ КОШТИ НА ЗАРПЛАТУ ШАХТАРЯМ

Міністерство фінансів України спрямувало 300 мільйонів гривень на погашення заборгованості із заробітної плати гірникам державних вугледобувних підприємств. Про це повідомив у Фейсбук голова НПГУ Михайло Волинець.
«Щойно завершилася нарада у Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, де розглядалися питання про стан справ у вугільній галузі. Виконувач обов’язків Міністра фінансів України Оксана Маркарова доповіла Прем’єр-міністру про те, що документально підтверджено рішення про випуск 300 млн грн на погашення заборгованості із заробітної плати гірникам державних шахт. Ці кошти мають бути виділені з державного бюджету на підставі закону №8362, за який майже півроку боролися шахтарі. Хочеться сподіватися, що ці 300 млн грн вже завтра поступлять на карткові рахунки гірникам.
Можна подякувати за виділення коштів, але ця сума кардинально нічого не вирішує. Адже для того, щоб вирішити критичну ситуацію у вугільній галузі та паливно-енергетичному комплексі України, потрібно залучити Апарат Президента, Верховну Раду України, Уряд, Міністерства фінансів й енергетики та вугільної промисловості, галузеву та міжгалузеву науку, Місцеві органи виконавчої влади та профспілки, й лише тоді можна буде зрушити ситуацію з місця», — написав Волинець.