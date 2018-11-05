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Поліцейські Покровська повернули мотоцикл, який 3 роки був у розшуку

05.11.2018 Новини, Фото Комментариев нет

У січні 2015 року до поліції Покровська звернувся 26-річний мешканець с. Сергіївка Покровського району. Чоловік просив притягнути до відповідальності невідомого, який його ошукав.

Під час перевірки було встановлено, що потерпілий намагався продати свій мотоцикл Suzuki та розмістив відповідне оголошення у інтернеті. Через деякий час зателефонував «потенційний покупець» і чоловіки домовилися про ціну. Тоді продавець відправив свого залізного коня службою експрес доставки до м. Мелітополь та чекав на перерахування грошей. Однак, отримавши двоколісник, покупець перестав виходити на зв’язок.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України, а мотоцикл був оголошений у розшук.

Минулої суботи розшукуваний мотоцикл був виявлений у Слов’янську під час спроби його продажу. «Новий хазяїн» запевнив, що сам його придбав у невідомого чоловіка три роки тому та не пам’ятає навіть за скільки. Показання чоловіка будуть перевірені в ході досудового розслідування.

Наразі транспортний засіб, здобутий злочинним шляхом, вилучений та повернутий законному власнику.

Триває досудове розслідування.

Покровський відділ поліції Донецької області

 

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