Поліцейські Покровська повернули мотоцикл, який 3 роки був у розшуку

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України, а мотоцикл був оголошений у розшук.
Минулої суботи розшукуваний мотоцикл був виявлений у Слов’янську під час спроби його продажу. «Новий хазяїн» запевнив, що сам його придбав у невідомого чоловіка три роки тому та не пам’ятає навіть за скільки. Показання чоловіка будуть перевірені в ході досудового розслідування.
Наразі транспортний засіб, здобутий злочинним шляхом, вилучений та повернутий законному власнику.
Триває досудове розслідування.
Покровський відділ поліції Донецької області