КП «Покровськтепломережа» повідомляє про наміри підвищення тарифів на теплову енергію для бюджетних установ та інших споживачів, про це йдеться на сторінці підприємства у Фейсбук.
«Тарифи, що діють в даний час, на послуги теплопостачання не покривають витрат підприємства, перш за все, у зв’язку з випереджаючим зростанням цін на енергоносії над тарифами на послуги теплопостачання. Зросли ціни на паливно-мастильні матеріали і матеріали, необхідні для проведення ремонтних робіт. Збільшилася також вартість послуг сторонніх організацій. Згідно із законодавчими актами підприємство зобов’язане збільшувати заробітну плату.
Працюючи за збитковим тарифом, який не покриває фактичні витрати(собівартість) підприємство порушує Закон України №626-УІІ від 16.07.2015р. та ст.20 Закону України «Про теплопостачання» де визначено, що тарифи повинні забезпечувати всі економічно обґрунтовані витрати на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.
В результаті, загальна сума збитків за 2017 рік від теплопостачання всіх груп споживачів склала 35876,8 тис.грн., за 9 міс 2018 року – 25875,7тис.грн.
Враховуючи вищевикладене, виникла об’єктивна необхідність підвищення тарифів на теплову енергію. Розрахунок тарифів проведено відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання, послуги централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011г. № 869
із змінами внесеними Постановою №817 від 11.10.2017 «Про внесення змін до Постанови №869 від 01.06.2011р».
Розрахункові тарифів на теплову енергію складають:
• для бюджетних установ – 2330,40грн. за 1 Гкал (з ПДВ)
• для інших споживачів – 2330,40грн. за 1 Гкал (з ПДВ).
Директор А.М.Гончаров
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про намір здійснити зміну діючих тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для бюджетних та інших споживачів КП «Покровськтепломережа» Покровської міської ради
На виконання Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390 Комунальне підприємство «Покровськтепломережа» Покровської міської ради пропонує на розгляд обґрунтування причин зміни тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання населенню, бюджетним та іншим споживачам підприємства.
Метою розробки та впровадження підвищення тарифу є приведення діяльності суб’єкта господарювання, який транспортує та постачає теплову енергію до економічно обґрунтованого рівня. Підвищення тарифів має позитивно вплинути на фінансово-економічний стан теплопостачального підприємства, а також покращити якість та умови обслуговування споживачів.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 днів з моменту публікації за адресою: 85300 м. Покровськ, вул. Захисників України 4-А тел. 52-23-23».
Директор КП „Покровськтепломережа» Покровської міської ради.