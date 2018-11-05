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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 5 ЛИСТОПАДА

05.11.2018 Цікаво знати Комментариев нет

Народні прикмети на 5 листопада

  1. Якщо град 5 листопада пішов, або дрібна крихта видно – 22 листопада прийде справжня зима
  2. Багато снігу випало, і він не розтанув – зима буде теплою, а в наступному році можна буде очікувати хорошого врожаю
  3. Потрібно обов’язково 5 листопада вийти в поле і оглянути його, розкласти шматки пирога чи хліба для птахів – це дозволить залучити удачу
  4. Якщо людина народилася 5 листопада, то його талісманом є хрізоправ
  5. Якщо до цього дня хлопець з боргами не розрахується, то в наступному році, згідно з прикметами, точно не одружиться
  6. Дощ іде 5 листопада – рік буде врожайним
  7. Великий гріх – вирушити в дорогу на возі з одного голоблею
  8. Обов’язково потрібно подумати в цей день про майбутній урожай, оскільки саме зараз думки матеріальні
  9. Якщо дров багато нарубати – за прикметами, в будинку буде тепло і затишно
  10. Чим більше меду з’їж – тим більше його збереш в наступному році
  11. Поручатися за сторонніх людей в цей день не можна – поганий знак.

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