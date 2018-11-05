НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 5 ЛИСТОПАДА 05.11.2018 Цікаво знати Комментариев нет Народні прикмети на 5 листопадаЯкщо град 5 листопада пішов, або дрібна крихта видно – 22 листопада прийде справжня зимаБагато снігу випало, і він не розтанув – зима буде теплою, а в наступному році можна буде очікувати хорошого врожаюПотрібно обов’язково 5 листопада вийти в поле і оглянути його, розкласти шматки пирога чи хліба для птахів – це дозволить залучити удачуЯкщо людина народилася 5 листопада, то його талісманом є хрізоправЯкщо до цього дня хлопець з боргами не розрахується, то в наступному році, згідно з прикметами, точно не одружитьсяДощ іде 5 листопада – рік буде врожайнимВеликий гріх – вирушити в дорогу на возі з одного голоблеюОбов’язково потрібно подумати в цей день про майбутній урожай, оскільки саме зараз думки матеріальніЯкщо дров багато нарубати – за прикметами, в будинку буде тепло і затишноЧим більше меду з’їж – тим більше його збереш в наступному роціПоручатися за сторонніх людей в цей день не можна – поганий знак. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ