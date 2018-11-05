Минздрав разграничил функции главного врача

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, соответствующий приказ от 31 октября 2018 года №1977 утвержден в ведомстве.
Отмечается, что директор учреждения будет заниматься вопросами хозяйственной деятельности, а медицинский директор — исключительно вопросами медицины. Никого не будут увольнять: все главные врачи и другие медицинские работники будут выполнять свои функции без изменений до завершения действия их договоров.
«Сейчас все функции — и административные, и медицинские — в украинских медучреждениях выполняет главный врач. Это огромный массив работы, который во многих развитых странах мира выполняет два специалиста — генеральный директор занимается ключевыми административными вопросами, а медицинский директор курирует все медицинские процессы. Такие кадровые решения уже десятки лет эффективно действуют во всем мире, в том числе во многих странах-членах Европейского Союза. С января 2019 года такой механизм будет и в Украине», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что главные врачи, которые уже заключили или заключат трудовые договоры до момента, когда приказ вступит в силу (1 января 2019 года), будут работать по старой модели — управлять и административными, и медицинскими процессами — до срока, определенного в договоре.
После завершения срока действия договора главные врачи смогут пройти конкурс как на должность генерального директора, так и на должность медицинского директора учреждения здравоохранения.