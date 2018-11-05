ГОРОСКОП НА 5 НОЯБРЯ

Овен
Сегодня вас будет переполнять чувство нежности и любви. Окутайте своих близких заботой и побалуйте чем-то вкусненьким.
Телец
Сегодня Тельцам предстоит неприятный разговор, попробуйте направить его в другое русло. Лучше сосредоточьтесь на решении проблемы, а не на ее усугублении.
Близнецы
Вас съедает чувство одиночества? Не стесняйтесь и позвоните старому другу, он с радостью составит вам компанию.
Рак
Не рассказывайте чужим людям о своей личной жизни. Ведь найдется много недоброжелателей и завистников, осторожность вам не помешает!
Лев
Откажитесь сегодня от дальних поездок. Запомните никаких рисков в этот понедельник!
Дева
Девы, чтобы убежать от суеты, возьмите выходной. Ведь на работе вам не дадут отдохнуть и вы очутитесь в очень стрессовой ситуации.
Весы
Возьмите уроки ораторского мастерства, поедьте туда куда очень давно мечтали, делайте все, что душе угодно, только не сидите на месте!
Скорпион
Сегодня вам нужно задействовать немного хитрости. Вы же хотите узнать нужную вам информацию.
Стрелец
Стрельцам сегодня категорически нельзя стричь волосы. Это разрушит их внутреннюю гармонию, которую они очень долго выстраивали.
Козерог
Этот день будет полон приятных моментов, особенно ближе к вечеру. Не отказывайтесь от приглашения пойти в кино, или на вечер встреч старых друзей.
Водолей
Уважайте свое мнение, отстаивайте слово! Не скромничайте, иначе люди сядут вам на голову.
Рыбы
Рыбам совет – не обращать внимание на провокации от коллег. Это испытание дано вам свыше, чтобы проверить насколько вы терпеливый человек.